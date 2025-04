Chainsaw Man – O Filme: Arco da Reze ganha data no Brasil Produção é do estúdio MAPPA O post Chainsaw Man – O Filme: Arco da Reze ganha data no Brasil apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 01/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h26 ) twitter

Reze de Chainsaw Man

Graças ao Portal Exibidor, tivemos a confirmação que Chainsaw Man – O Filme: Arco da Reze estreará em 30 de outubro no Brasil. As exibições ao redor do mundo começarão em 19 de setembro.

