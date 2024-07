Code Geass: Rozé of the Recapture | Novo trailer destaca Arnold e Christoph Code Geass: Rozé of the Recapture traz um novo trailer que destaca os personagens Arnold e Christoph em ação. O vídeo promocional... O Vício|Do R7 18/07/2024 - 19h04 (Atualizado em 18/07/2024 - 19h04 ) ‌



Code Geass: Rozé of the Recapture traz um novo trailer que destaca os personagens Arnold e Christoph em ação. O vídeo promocional revela cenas emocionantes e promete muita ação para os fãs da franquia. Acompanhe as novidades e prepare-se para mais uma aventura eletrizante no universo de Code Geass.

