O Vício |Do R7

Colaboração épica entre Gundam e Call of Duty! A colaboração entre Gundam e Call of Duty finalmente recebeu seu trailer oficial, trazendo uma mistura épica entre os universos...

Alto contraste

A+

A-

A colaboração entre Gundam e Call of Duty finalmente recebeu seu trailer oficial, trazendo uma mistura épica entre os universos dos mechas e dos jogos de tiro. A parceria promete empolgar os fãs de ambas as franquias com muita ação e novidades.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Colaboração entre Gundam e Call of Duty recebe trailer oficial

• Demon Slayer | 10 fatos sobre Zenitsu Agatsuma

• One Piece: A Série ainda não foi renovada para a 3ª temporada, afirma site



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.