Colaboração Épica: My Hero Academia Encontra Godzilla! O filme "My Hero Academia: You’re Next" acaba de ganhar uma colaboração incrível com Godzilla, trazendo uma nova dimensão para a... O Vício|Do R7 21/08/2024 - 19h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 19h11 ) ‌



O filme "My Hero Academia: You’re Next" acaba de ganhar uma colaboração incrível com Godzilla, trazendo uma nova dimensão para a franquia. Essa união promete surpreender os fãs com uma mistura de heróis e monstros icônicos.

‌



