Com Brasil incluso, Warner revela programação especial do Superman Day A celebração vai envolver todos os canais da Warner O post Com Brasil incluso, Warner revela programação especial do Superman Day apareceu... O Vício|Do R7 15/04/2025 - 17h55 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na sexta-feira (18), completam-se 87 anos desde a primeira aparição do Homem de Aço na revista Action Comics. O dia 18 de abril tradicionalmente já é marcado pelas homenagens ao personagem. Entretanto, este ano teremos um novo filme do herói; por isso, o Superman Day será especial, com uma celebração mais intensa.

Não perca a chance de saber mais sobre essa celebração incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - DC:

Superman | Imagem inédita de bastidores traz Skyler Gisondo como Jimmy Olsen

Superman ganhará HQ prelúdio antes de lançamento nos cinemas

Esquadrão Suicida 2 | Nada satisfeito, roteirista relembra por que abandonou sequência de David Ayer