Comemoração Épica: One Piece Celebra 25 Anos com Arte Especial O anime de One Piece ganha arte especial para celebrar 25 anos de aventuras emocionantes. Esta comemoração marca um marco significativo... O Vício|Do R7 27/07/2024 - 19h43 (Atualizado em 27/07/2024 - 19h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O anime de One Piece ganha arte especial para celebrar 25 anos de aventuras emocionantes. Esta comemoração marca um marco significativo na história do anime, que conquistou fãs ao redor do mundo com suas histórias épicas e personagens inesquecíveis.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Anime de One Piece ganha arte especial para celebrar 25 anos

• The Elusive Samurai ganha novo trailer de personagem

• One Piece divulga novas imagens do Episódio 1.113