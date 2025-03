Confira a abertura de Guilty Gear Strive: Dual Rulers O canal oficial do anime Guilty Gear Strive: Dual Rulers liberou a abertura, que estreará no Japão no dia 5 de abril O post Confira... O Vício|Do R7 16/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 16/03/2025 - 22h45 ) twitter

O canal oficial do anime Guilty Gear Strive: Dual Rulers liberou a abertura, que estreará no Japão no dia 5 de abril. A abertura é acompanhada pela música AXCLUSION, interpretada por Ulma Sound Junction. Confira:

Para mais detalhes e informações completas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

