Confira a abertura do anime Kaiju No. 8

A abertura do aguardado anime Kaiju No. 8 foi finalmente divulgada, deixando os fãs ainda mais ansiosos para conferir essa emocionante história. Com uma animação de alta qualidade e uma trilha sonora envolvente, a abertura promete conquistar o público desde os primeiros segundos. Além disso, a identidade visual apresentada nos dá uma prévia do que podemos esperar desse universo repleto de criaturas fantásticas. Prepare-se para mergulhar nessa aventura cheia de ação e mistério!

