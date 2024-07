Confira a prévia do emocionante episódio 10 de My Hero Academia! My Hero Academia revela uma prévia eletrizante do que está por vir no 10º episódio da 7ª temporada. Os fãs podem esperar por muita...

O Vício|Do R7 11/07/2024 - 08h53 (Atualizado em 11/07/2024 - 08h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌