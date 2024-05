Confira a prévia oficial da 7ª temporada de My Hero Academia My Hero Academia está de volta com a prévia oficial da 7ª temporada, trazendo muita expectativa para os fãs da série. O vídeo promocional...

My Hero Academia está de volta com a prévia oficial da 7ª temporada, trazendo muita expectativa para os fãs da série. O vídeo promocional revela novos desafios e reviravoltas emocionantes que aguardam os heróis em treinamento. Além disso, a animação e a trilha sonora prometem manter a qualidade que conquistou o público ao longo das temporadas anteriores. Prepare-se para mais uma jornada repleta de ação e emoção com Izuku Midoriya e seus amigos!

