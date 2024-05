Confira as novas imagens do Episódio 142 de My Hero Academia My Hero Academia divulgou recentemente algumas imagens do aguardado Episódio 142. As imagens promocionais mostram um pouco do que...

My Hero Academia divulgou recentemente algumas imagens do aguardado Episódio 142. As imagens promocionais mostram um pouco do que os fãs podem esperar no próximo capítulo da série. Além disso, a expectativa para o desenrolar da trama e o destino dos personagens só aumenta. Prepare-se para mais uma emocionante aventura no mundo dos heróis e vilões de My Hero Academia!

