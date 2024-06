Conheça os lendários Cavaleiros de Ouro de Saint Seiya

Todos os fãs de Saint Seiya conhecem a importância e o poder dos Cavaleiros de Ouro. Esses guerreiros lendários são figuras icônicas dentro do universo dos animes e mangás, cada um representando um dos signos do zodíaco. Eles são conhecidos por sua força, coragem e lealdade, sendo peças fundamentais nas batalhas contra as forças do mal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.