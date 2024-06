Criador de Kaiju No. 8 se inspira em Shin Godzilla O criador de Kaiju No. 8 revelou que se inspirou em Shin Godzilla para desenvolver sua obra.Leia a matéria completa no nosso parceiro...

O Vício|Do R7 01/06/2024 - 09h36 (Atualizado em 01/06/2024 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share