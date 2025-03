Criador de One Piece dá fim a mistério depois de 17 anos No volume 111 de One Piece, o autor da obra, Eiichiro Oda, finalmente respondeu sobre um mistério que se arrasta há 17 anos. O post... O Vício|Do R7 08/03/2025 - 22h44 (Atualizado em 08/03/2025 - 22h44 ) twitter

No volume 111 de One Piece, o autor da obra, Eiichiro Oda, finalmente respondeu sobre um mistério que se arrasta há 17 anos. Na seção de perguntas e respostas, chamadas SBS (Sempre Bom Saber), ele responde uma pergunta sobre o arco de Impel Down.

