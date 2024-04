Crunchyroll anuncia a 7ª temporada de My Hero Academia

Alto contraste

A+

A-

My Hero Academia My Hero Academia (O Vício - Animes)

A Crunchyroll anunciou recentemente a exibição da 7ª temporada de My Hero Academia. A notícia deixou os fãs da série animada japonesa animados com as novas aventuras dos heróis e vilões que conquistaram o coração do público.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• My Hero Academia | Crunchyroll anuncia exibição da 7ª temporada

• Demon Slayer | 10 fatos sobre Tomioka Giyu, o Hashira da Água

• Haikyuu!! | Filmes 3 e 4 estreiam na Netflix

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.