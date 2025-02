Crunchyroll anuncia retorno do simulcast de One Piece A Crunchyroll anunciou hoje, 27 de janeiro, que o anime One Piece voltará a ser exibido simultaneamente com o Japão. O post Crunchyroll... O Vício|Do R7 27/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 20h07 ) twitter

A Crunchyroll anunciou hoje, 27 de janeiro, que o anime One Piece voltará a ser exibido simultaneamente com o Japão. A obra retorna à plataforma com novos episódios exibidos simultaneamente ao Japão a partir do dia 6 de abril deste ano.

