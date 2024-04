Crunchyroll vai lançar documentário exclusivo sobre o estúdio Bones

Alto contraste

O estúdio Bones, responsável por grandes sucessos do mundo dos animes, como Fullmetal Alchemist e My Hero Academia, será o tema de um documentário exclusivo produzido pela Crunchyroll. O anúncio foi feito recentemente pela plataforma de streaming.

Descubra todos os detalhes sobre o documentário e conheça os bastidores do estúdio Bones consultando a matéria completa no site do nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício.

