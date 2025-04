DanMachi prepara grande anúncio para evento de 10º aniversário Aniversário de uma década do anime será celebrado nesta sexta (4) O post DanMachi prepara grande anúncio para evento de 10º aniversário... O Vício|Do R7 01/04/2025 - 12h28 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O perfil oficial de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? (DanMachi) prometeu um "grande anúncio" para o evento em celebração ao 10º aniversário da adaptação em anime.

Não perca as novidades! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Diários de uma Apotecária chega à Netflix

Naruto | Como funciona o Shinjutsu?

Gundam Wing ganha visual de 30º aniversário