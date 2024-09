Data de lançamento do crossover entre Tartarugas Ninja e Naruto é revelada Com divulgação de nova capa variante O post IDW anuncia data de lançamento de Tartarugas Ninja x Naruto apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 02/09/2024 - 18h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 18h01 ) ‌



A IDW Publishing revelou uma capa variante do crossover de Naruto com As Tartarugas Ninja, anunciando a data de lançamento para 13 de novembro.

