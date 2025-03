Demolidor | 10 Fatos sobre Stick O mestre do Demolidor O post Demolidor | 10 Fatos sobre Stick apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 11/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 11/03/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Todo mundo sempre lembra de como as habilidades do Demolidor são aprimoradas pelo fato dele ter perdido a visão quando um isótopo radioativo caiu em seus olhos. No entanto, nem sempre lembram que na verdade Matt só é um exímio lutador de artes marciais com um completo domínio de seu "sentido de radar" graças um homem: Stick.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e descubra mais sobre esse intrigante personagem!

Leia Mais em O Vício - Marvel:

Yelena Belova deve ter papel muito importante em Vingadores: Guerras Secretas

Tropa Thor estará presente em Vingadores: Guerras Secretas, diz site

Vingadores: Guerras Secretas não será adaptação direta dos quadrinhos, dizem Irmãos Russo