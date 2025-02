Demolidor: Renascido | Marvel revela horário da estreia Exibição será semanal no Disney+ O post Demolidor: Renascido | Marvel revela horário da estreia apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 21/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 16h26 ) twitter

Demolidor do MCU

Com estreia prevista para as próximas semanas, a série Demolidor: Renascido já tem horário definido para ser lançada no Disney+.

Não perca a chance de saber todos os detalhes sobre a nova temporada! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

