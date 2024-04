Demon Slayer: Anime alcança grande marca na bilheteria japonesa

Alto contraste

A 4ª temporada de Demon Slayer estreou com grande sucesso nas bilheterias japonesas, alcançando uma marca impressionante. O anime, baseado no popular mangá, continua a cativar o público com sua emocionante história e personagens carismáticos.

Quer saber mais sobre essa incrível conquista?

Demon Slayer | Estreia da 4ª temporada alcança grande marca na bilheteria japonesa

