Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training, a exibição especial nos cinemas do anime, estreou em 1º lugar no Japão. O filme, que é uma compilação dos episódios 1 ao 5 da primeira temporada, foi lançado no dia 5 de fevereiro e já conquistou o topo das bilheterias japonesas. Saiba mais sobre o sucesso dessa produção consultando a matéria completa no site Animes & Mangás - O Vício.

