Demon Slayer inicia contagem regressiva para filme do Castelo Infinito Parte 1 da trilogia de filmes estreia nos cinemas brasileiros em 11 de setembro

O perfil oficial de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba no X (ex-Twitter) iniciou a contagem regressiva de 100 dias para a estreia do primeiro filme do Castelo Infinito.

