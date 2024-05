Demon Slayer | Novo comercial do Arco do Treinamento dos Hashira é divulgado Demon Slayer, também conhecido como Kimetsu no Yaiba, está com novidades! Um comercial inédito do Arco do Treinamento dos Hashira...

Demon Slayer, também conhecido como Kimetsu no Yaiba, está com novidades! Um comercial inédito do Arco do Treinamento dos Hashira foi divulgado recentemente. A animação continua conquistando fãs ao redor do mundo com sua história envolvente e personagens cativantes.

