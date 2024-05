Demon Slayer | Novo vídeo promocional do mangá Demon Slayer, também conhecido como Kimetsu no Yaiba, está com novidades! O mangá ganhou um novo vídeo promocional que está deixando...

Demon Slayer, também conhecido como Kimetsu no Yaiba, está com novidades! O mangá ganhou um novo vídeo promocional que está deixando os fãs ainda mais ansiosos. A história de Tanjiro e sua jornada para se tornar um matador de demônios tem conquistado cada vez mais admiradores ao redor do mundo. E com esse novo vídeo, a expectativa para os próximos capítulos só aumenta.

