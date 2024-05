Descubra 10 curiosidades sobre Shoto Todoroki de My Hero Academia My Hero Academia é uma das séries de anime e mangá mais populares da atualidade, e um dos personagens mais intrigantes é Shoto Todoroki...

Alto contraste

A+

A-

My Hero Academia é uma das séries de anime e mangá mais populares da atualidade, e um dos personagens mais intrigantes é Shoto Todoroki. Com sua personalidade complexa e habilidades únicas, Todoroki conquistou o coração dos fãs ao redor do mundo. Neste artigo, vamos explorar 10 fatos interessantes sobre esse personagem tão cativante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Capítulo 259 revela mais detalhes sobre o treinamento de substituição de Itadori

• Capítulo 259 de Jujutsu Kaisen revela plano para se livrar do domínio de Sukuna

• My Hero Academia | 10 fatos sobre Shoto Todoroki



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.