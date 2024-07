Descubra a duração de My Hero Academia: You’re Next! Revelada a duração de My Hero Academia: You’re Next, o anime que tem conquistado fãs ao redor do mundo com sua história envolvente... O Vício|Do R7 20/07/2024 - 19h43 (Atualizado em 20/07/2024 - 19h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Revelada a duração de My Hero Academia: You’re Next, o anime que tem conquistado fãs ao redor do mundo com sua história envolvente e personagens cativantes. Com uma estimativa de 2 minutos de leitura, os fãs podem se preparar para mais aventuras e emoções nesta próxima temporada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Revelada a duração de My Hero Academia: You’re Next

• Hello Kitty não é uma gata, diz Sanrio

• Nova forma de Goku ganha nome em Dragon Ball Daima