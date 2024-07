O Vício |Do R7

Descubra a incrível história por trás de Hokuto no Ken Conheça a história de Tetsuo Hara e Buronson, os criadores de Hokuto no Ken. Este anime icônico conquistou fãs ao redor do mundo...

Anime de Hokuto no Ken

Conheça a história de Tetsuo Hara e Buronson, os criadores de Hokuto no Ken. Este anime icônico conquistou fãs ao redor do mundo com sua trama envolvente e personagens marcantes. Os detalhes por trás da criação dessa obra-prima são fascinantes e revelam o talento e a dedicação dos seus criadores.

