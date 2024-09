Descubra a nova capa do volume 3 de Boruto Com destaque para Himawari O post Boruto: Two Blue Vortex revela a capa oficial do Volume 3 apareceu primeiro em O Vício.

O Vício|Do R7 01/09/2024 - 08h41 (Atualizado em 01/09/2024 - 08h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌