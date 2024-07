Descubra a Nova Versão Colorida do Uniforme de Deku! Uma nova arte traz uma versão colorida do uniforme de Deku no epílogo de My Hero Academia, encantando os fãs da série. Essa representação... O Vício|Do R7 24/07/2024 - 15h53 (Atualizado em 24/07/2024 - 15h53 ) ‌



Deku em My Hero Academia

Uma nova arte traz uma versão colorida do uniforme de Deku no epílogo de My Hero Academia, encantando os fãs da série. Essa representação visual promete reviver a emoção dos momentos finais da história, destacando a evolução do personagem ao longo da trama.

