O Vício |Do R7

Descubra a rivalidade secreta de Hayao Miyazaki do Studio Ghibli Hayao Miyazaki, renomado diretor do Studio Ghibli, é conhecido por suas obras icônicas que encantam fãs ao redor do mundo. No entanto...

Alto contraste

A+

A-

Hayao Miyazaki, renomado diretor do Studio Ghibli, é conhecido por suas obras icônicas que encantam fãs ao redor do mundo. No entanto, por trás de todo o seu talento e sucesso, existe uma "rivalidade secreta" que poucos conhecem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Hayao Miyazaki, do Studio Ghibli, tem uma “rivalidade secreta”

• Ator de One Piece da Netflix revela a tatuagem personalizada feita por Eiichiro Oda no elenco

• The Seven Deadly Sins: Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse ganha ilustração especial



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.