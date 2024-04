Descubra o que esperar do novo arco de Tower of God!

Tower of God está de volta com a revelação do primeiro arco da 2ª temporada! Os fãs estão ansiosos para descobrir o que aguarda os personagens nesta nova fase da história. Acompanhe as emoções e reviravoltas que estão por vir neste universo repleto de mistérios e desafios!

Tower of God | Primeiro arco da 2ª temporada é revelado

