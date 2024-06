Descubra o sucesso de Frieren e a Jornada Para o Além

O Vício |Do R7

Frieren e a Jornada Para o Além tem sido um grande sucesso, com seu tema de abertura superando a marca impressionante de 100 milhões de visualizações. O anime tem conquistado cada vez mais fãs ao redor do mundo, cativando o público com sua história envolvente e personagens cativantes.

