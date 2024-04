Descubra os arcos favoritos do elenco de One Piece!

Alto contraste

A+

A-

Chapéus de Palha de One Piece Chapéus de Palha de One Piece (O Vício - Animes)

O elenco da série live-action de One Piece revelou recentemente quais são seus arcos favoritos do mangá. Essa revelação trouxe insights interessantes sobre as preferências dos atores em relação à história desse famoso anime.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• One Piece | Elenco da série live-action revela seus arcos favoritos do mangá

• Solo Leveling foi o anime mais popular da Temporada de Inverno

• Haikyuu!! FINAL | Público do filme ultrapassa 5% da população japonesa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.