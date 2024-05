Descubra os bastidores de Go Go Loser Ranger O diretor de Go Go Loser Ranger explicou os motivos por trás dos cortes de cenas do mangá, revelando detalhes dos bastidores da...

O diretor de Go Go Loser Ranger explicou os motivos por trás dos cortes de cenas do mangá, revelando detalhes dos bastidores da produção. A série tem conquistado fãs ao redor do mundo e a decisão de cortar algumas cenas gerou debates entre os espectadores.

