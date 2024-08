Descubra os primeiros momentos de Exterminador do Futuro: Zero O Netflix divulgou os seis primeiros minutos do anime "O Exterminador do Futuro: Zero", que promete trazer uma nova perspectiva para... O Vício|Do R7 28/08/2024 - 22h42 (Atualizado em 28/08/2024 - 22h42 ) ‌



O Netflix divulgou os seis primeiros minutos do anime "O Exterminador do Futuro: Zero", que promete trazer uma nova perspectiva para a famosa franquia. Os fãs da série podem esperar uma animação de alta qualidade e uma narrativa envolvente que se conecta com os eventos dos filmes anteriores.

