Descubra os principais eventos do capítulo 1129 de One Piece O governante dessa terra é conhecido como o grande Deus do Sol, que na verdade é um jogador de RPG e todo seu reino não passa de um...

O Vício|Do R7 14/10/2024 - 08h48 (Atualizado em 14/10/2024 - 08h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share