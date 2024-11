Descubra os principais eventos do capítulo 15 de Boruto O capítulo 15 de Boruto: Two Blue Vortex trouxe um inimigo a mais para compor o grupo de Jura e aumentar as preocupações dos shinobis... O Vício|Do R7 22/10/2024 - 09h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O capítulo 15 de Boruto: Two Blue Vortex trouxe uma série de eventos impactantes que deixaram os fãs ansiosos por mais. Neste resumão, vamos explorar os principais acontecimentos e as reviravoltas que marcaram a trama, além de discutir as implicações para os personagens e o futuro da série.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Resumão do capítulo 15 de Boruto: Two Blue Vortex

• Prime Video anuncia lançamento de Look Back

• Blue Box | Novel com prólogo do mangá é anunciada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.