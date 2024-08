Descubra os Segredos da Produção de Witch Hat Atelier! O diretor de Witch Hat Atelier compartilhou detalhes fascinantes sobre a produção do anime, revelando o que torna essa adaptação... O Vício|Do R7 02/08/2024 - 23h56 (Atualizado em 02/08/2024 - 23h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O diretor de Witch Hat Atelier compartilhou detalhes fascinantes sobre a produção do anime, revelando o que torna essa adaptação tão especial. A série, baseada no popular mangá, promete encantar os fãs com sua animação e narrativa envolvente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Witch Hat Atelier | Diretor comenta sobre a produção do anime

• The Rising of the Shield Hero | 2ª temporada é adicionada na Netflix

• Blue Lock revela capa do Volume 30