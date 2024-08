Descubra os Segredos de Makima em Chainsaw Man! No capítulo 174 de Chainsaw Man, é revelado como Makima lidava com o governo japonês, trazendo à tona detalhes intrigantes sobre... O Vício|Do R7 15/08/2024 - 08h26 (Atualizado em 15/08/2024 - 08h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No capítulo 174 de Chainsaw Man, é revelado como Makima lidava com o governo japonês, trazendo à tona detalhes intrigantes sobre sua manipulação e controle. Essa nova perspectiva promete aprofundar ainda mais a trama envolvente do mangá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Capítulo 174 de Chainsaw Man revela como Makima lidava com o governo japonês

• Shangri-La Frontier recebe visual inédito para a 2ª temporada

• Criador de My Hero Academia diz qual o date ideal para Izuku Midoriya