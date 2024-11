Descubra os segredos de Shenlong e as Esferas do Dragão A busca por Shenlong foi o ponto de partida para Goku sair da sua pequena casa nas montanhas e enfrentar os guerreiros mais poderosos... O Vício|Do R7 15/10/2024 - 11h10 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dragon Ball é uma das franquias mais icônicas do mundo dos animes e mangás, e um dos elementos mais fascinantes dessa série são as Esferas do Dragão e o poderoso dragão Shenlong. Neste artigo, vamos explorar tudo sobre esses elementos que são fundamentais na história de Dragon Ball.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Dragon Ball | Tudo sobre Shenlong e as Esferas do Dragão

• Bleach | 3º episódio da Parte 3 ganha prévia e descrição oficial

• Castlevania: Noturno entrou em “hiato”, diz diretor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.