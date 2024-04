Descubra tudo sobre Sand Land, o novo anime de Akira Toriyama

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Sand Land é o novo anime de Akira Toriyama que promete conquistar os fãs de mangás e animes. Com uma história envolvente e personagens cativantes, a série promete trazer muita ação e aventura para a tela. Além disso, a animação conta com uma arte incrível e uma trilha sonora marcante, tornando a experiência ainda mais emocionante. Prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de surpresas e reviravoltas com Sand Land!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Tudo sobre Sand Land, o novo anime de Akira Toriyama

• Chainsaw Man revela novo poder de Asa Mitaka

• Bleach | Criador indica retorno do Capitão Yamamoto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.