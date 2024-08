Despedida de uma Lenda: Morre a Voz de Motoko Kusanagi A comunidade de fãs de anime está de luto com a notícia da morte de Atsuko Tanaka, a icônica voz de Motoko Kusanagi, que faleceu... O Vício|Do R7 20/08/2024 - 09h04 (Atualizado em 20/08/2024 - 09h04 ) ‌



A comunidade de fãs de anime está de luto com a notícia da morte de Atsuko Tanaka, a icônica voz de Motoko Kusanagi, que faleceu aos 61 anos. Sua contribuição para o mundo de Ghost in the Shell deixou uma marca indelével na cultura pop e na indústria de dublagem.

