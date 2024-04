Detective Conan | Criador brinca sobre o sucesso do mangá

Alto contraste

O criador de Detective Conan, Gosho Aoyama, brincou sobre o sucesso do mangá durante uma entrevista recente. Ele afirmou que nunca imaginou que a história do jovem detetive Shinichi Kudo faria tanto sucesso ao redor do mundo. Aoyama também revelou que está muito grato pelos fãs que acompanham a série há tantos anos. Saiba mais sobre essa incrível jornada de Conan Edogawa consultando a matéria completa no site Animes & Mangás - O Vício.

