Diários de uma Apotecária ganha ilustrações inspiradas no Episódio 5 da 2ª temporada Destacando Maomao e Jinshi com trajes de espírito da lua

A adaptação em anime de Diários de uma Apotecária (Kusuriya no Hitorigoto) ganhou novas ilustrações, destacando Maomao e Jinshi com os trajes de espírito da lua mostrados no Episódio 5 da 2ª temporada.

Para mais detalhes e ilustrações incríveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

