Diretor comenta sobre experiência de estudar com Hayao Miyazaki

Em entrevista ao Business Journal, o diretor de anime Kenji Itoso (Aquarion: Myth of Emotions) comentou sobre a experiência de ter estudado com Hayao Miyazaki, co-fundador do Studio Ghibli e diretor duas vezes vencedor do Oscar de Melhor Animação por O Menino e a Garça e A Viagem de Chihiro.

Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre as valiosas lições de Miyazaki através da experiência de Itoso, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

