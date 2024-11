Dragon Ball | Cientista explica como Majin Boo poderia existir no mundo real Dragon Ball | Cientista explica como Majin Boo poderia existir no mundo real O Vício|Do R7 13/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 21h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Majin Boo

O site oficial de Dragon Ball publicou uma entrevista com o professor na Universidade de Hokkaido Hisashi Haga, especialista em biologia celular, biofísica e medicina regenerativa, para saber como seria uma versão do Majin Boo no mundo real.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes!

Leia Mais em O Vício - Animes:

O Castelo Animado | Edição especial em Blu-ray entre em pré-venda no Brasil

Gintama ultrapassa 73 milhões de cópias em circulação

Oshi no Ko | Capítulo final do mangá é lançado