Dragon Ball Daima: Quais os episódios mais bem avaliados? Dragon Ball Daima chegou ao fim com o episódio 20, sendo o último trabalho com o envolvimento de Akira Toriyama O post Dragon Ball... O Vício|Do R7 02/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 02/03/2025 - 20h05 )

Dragon Ball Daima chegou ao fim com o episódio 20, sendo o último trabalho com o envolvimento de Akira Toriyama, criador da obra. Agora, com o fim do anime, os fãs avaliaram cada episódio e o top 3 foi revelado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e descubra quais episódios se destacaram!

