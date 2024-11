Dragon Ball Daima revela a transformação do Super Saiyajin 2 Dragon Ball Daima revela a transformação do Super Saiyajin 2 O Vício|Do R7 29/11/2024 - 18h50 (Atualizado em 29/11/2024 - 18h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dragon Ball Daima

Disponível no catálogo do Crunchyroll com áudio original e legendas, "Tamagami", oitavo episódio de Dragon Ball Daima, trouxe Goku se transformando em Super Saiyajin 2 pela primeira vez.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Disney+ anuncia BULLET/BULLET, anime com diretor de Jujutsu Kaisen 0

Dragon Ball Daima revela ambição de Arinsu

Dragon Ball Daima revela plano de criar novo Majin Boo